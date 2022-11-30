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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:08

Семьи мобилизованных в Челябинской области начали обращаться за отсрочками по начислению пеней за ЖКХ

Помощь носит заявительный порядок
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Регоператору капремонта поступило уже несколько десятков заявлений, сообщил гендиректор Виктор Тихоненко.

Регоператору капремонта поступило уже несколько десятков заявлений, сообщил гендиректор Виктор Тихоненко.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области мобилизованные и их семьи начали обращаться за отсрочкой по начислению пени на долги по капремонту. Как рассказал на пресс-конференции в КП-Челябинск генеральный директор регоператора капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко, на сегодняшний день им поступило несколько десятков заявлений.

Постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера №328 от 25 ноября 2022 года принят порядок, по которому идет отсрочка начисления пени. Мы взяли его в работу, — сообщил Виктор Тихоненко. — На сегодняшний день уже есть несколько десятков заявлений. Порядок заявительный: нужно предоставить само заявление и документ, подтверждающий статус члена семьи мобилизованного. Всю остальную информацию по призыву, мобилизации в рамках межведомственного взаимодействия мы запрашиваем сами. Любому собственнику, любому члену семьи нужно просто обратиться к нам с заявлением.

Как добавил первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых, компания также работает в рамках законодательства и предоставляет отсрочку по начислению пени мобилизованным и членам их семей.

— В настоящий момент у нас есть законодательные акты, которые вышли на федеральном и региональном уровне, которые говорят о том, что в случае просрочки платежа мобилизованным и членам их семей не начисляется пеня за просрочку. Сейчас реализован только этот механизм, — уточнил КП-Челябинск Андрей Святых.

КАК ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ МОБИЛИЗОВАННЫХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ?

В Челябинской области единовременная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованного составляет 20 тыс. рублей (список документов). Еще дополнительно 50 тыс. рублей однократно могут получить сами мобилизованные либо их жены. В областном центре Челябинске супруги мобилизованных получат выплату в размере 15 тыс. рублей.

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