Регоператору капремонта поступило уже несколько десятков заявлений, сообщил гендиректор Виктор Тихоненко. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области мобилизованные и их семьи начали обращаться за отсрочкой по начислению пени на долги по капремонту. Как рассказал на пресс-конференции в КП-Челябинск генеральный директор регоператора капремонта Челябинской области Виктор Тихоненко, на сегодняшний день им поступило несколько десятков заявлений.

— Постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера №328 от 25 ноября 2022 года принят порядок, по которому идет отсрочка начисления пени. Мы взяли его в работу, — сообщил Виктор Тихоненко. — На сегодняшний день уже есть несколько десятков заявлений. Порядок заявительный: нужно предоставить само заявление и документ, подтверждающий статус члена семьи мобилизованного. Всю остальную информацию по призыву, мобилизации в рамках межведомственного взаимодействия мы запрашиваем сами. Любому собственнику, любому члену семьи нужно просто обратиться к нам с заявлением.

Как добавил первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых, компания также работает в рамках законодательства и предоставляет отсрочку по начислению пени мобилизованным и членам их семей.

— В настоящий момент у нас есть законодательные акты, которые вышли на федеральном и региональном уровне, которые говорят о том, что в случае просрочки платежа мобилизованным и членам их семей не начисляется пеня за просрочку. Сейчас реализован только этот механизм, — уточнил КП-Челябинск Андрей Святых.

КАК ЕЩЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ МОБИЛИЗОВАННЫХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ?

В Челябинской области единовременная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка мобилизованного составляет 20 тыс. рублей (список документов). Еще дополнительно 50 тыс. рублей однократно могут получить сами мобилизованные либо их жены. В областном центре Челябинске супруги мобилизованных получат выплату в размере 15 тыс. рублей.

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