13 предприятий Челябинской области получат гранты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Фото: АО «ЧРЗ «Полёт»

Предприятиям Челябинской области компенсируют более 70 млн рублей затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Победителей конкурса назвал региональный Фонд развития промышленности. Всего гранты на возмещение части затрат получат 13 компаний из 17 поданных заявок.

Новая мера поддерживает компании, реализующие НИОКР для создания конкурентоспособной импортозамещающей промышленной продукции. Из областного бюджета на эти цели по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера направлено 100 млн рублей. Самые активные компании получат средства уже в 2022 году. Но воспользоваться грантом до 20 млн рублей можно и позже.

Среди разработок, которые поддерживает региональное правительство, — интеллектуальная система мониторинга инфраструктуры аэропортов, серийное производство аппарата для обеззараживания помещений и оборудования, комплекс по выращиванию картофеля на базе трактора «Уралец-250», уникальные для России ратраки для подготовки горнолыжных склонов и биатлонных трасс.

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