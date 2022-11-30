Алексей Текслер встретился с ветеранами Челябинской области

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с руководителями городских и районных ветеранских организаций региона. Встречи проходят регулярно, но последние два года из-за ковида были в онлайн-формате. На своей странице в социальной сети глава региона написал, что при личном общении гораздо больше возможностей обсудить местные проблемы, погрузиться в конкретные ситуации.

— Мы встречаемся в переломный для нашей страны момент, — отметил Алексей Текслер. — Но мы оперативно реагируем на новые вызовы. С начала специальной военной операции со всеми задачами, которые перед нами стояли, наша экономика справилась. Стабильная работа обеспечена на промышленных, сельскохозяйственных предприятиях. Южный Урал остается опорным краем державы.

Особое внимание глава региона уделил социальной сфере — ремонту и строительству объектов здравоохранения, социальной защите, новым спортивным и культурным сооружениям. Больше всего ветеранов волновали вопросы газификации, строительства дорог, ЖКХ, медицины. Многие приехали из районов с конкретными просьбами. Чтобы отработать все, что волнует старшее поколение, на встречу также пригласили региональных министров.

Также ветераны пожаловались, что не все главы муниципалитетов регулярно с ними встречаются. Алексей Текслер выразил уверенность, что эта оплошность будет исправлена.

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