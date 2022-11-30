Алексей Текслер поблагодарил студотряды за помощь Донбассу

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил лучших представителей студенческих отрядов. Глава региона встретился с участниками слета и поздравил ребят с успешным окончанием трудового семестра.

Награды получили студенты из отрядов «Братство» и «Вавилон» за помощь жителям Донецкой Народной Республики в рамках гуманитарных миссий Российских студенческих отрядов, проявленный патриотизм и активную гражданскую позицию. Студенты приняли участие в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» на Донбассе, оказывали помощь на базе Центров гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой Народных Республик.

Глава региона отметил, что движение студотрядовцев развивается, впервые в этом году запущен трудовой проект «Клиника» для медицинских отрядов, в рамках которого 30 человек работали младшими и средними медработниками в отделениях челябинской больницы №7. Алексей Текслер подчеркнул, что программа положительно зарекомендовала себя и будет продолжена. Также студотрядовцы работали на Всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» в Озерске.

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