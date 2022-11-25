Школьники Челябинской области получили премии губернатора

Церемонию награждения провел министр образования Александр Кузнецов. Фото: pravmin.gov74.ru.

Специальное денежное поощрение от губернатора Челябинской области Алексея Текслера получили 90 южноуральских школьников. Торжественный прием победителей конкурса, который проводился среди победителей и призеров международных, всероссийских, областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, состоялся в резиденции губернатора. Всего на конкурс было подано более 200 заявок.

В Челябинской области поддержка одаренных детей является одним из приоритетных направлений и рассматривается как вклад в кадровый ресурс региона. Ежегодно губернаторскую премию получают одаренные дети, показавшие высокие результаты именно на всероссийской олимпиаде.

За 16 лет существования премии ее получили более одной тысячи ребят. Многие из них продолжили учебу в лучших вузах страны и региона, нашли свое призвание в жизни.

В этом году 115 школьников достойно представили Челябинскую область на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по 24 общеобразовательным предметам: в копилке области 9 победителей и 58 призеров.

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