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НовостиПроисшествия30 ноября 2022 11:37

В Челябинске мужчина выпал из окна 10 этажа и пролежал у подъезда четыре часа

Мимо погибшего ходили дети
Дарья МАРКОВА
Кто-то накрыл тело паласом.

Кто-то накрыл тело паласом.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Утро вторника, 29 ноября, надолго останется в памяти жильцов дома 83 на улице Профессора Благих в Парковом. В 7:53 из окна 10 этажа выпал мужчина. Четыре часа мимо него проходили на работу, в школу и детский сад люди.

− Утром с ребенком приехали с больницы, он уже лежал. Ничего не сказали. А забрали только к 12 часам, − рассказала КП-Челябинск жительница дома Екатерина Клементьева.

Сердобольные соседи накрыли погибшего паласом. К слову, ковер никто не забрал, — до сих пор висит на заборе около дома.

Тело увезли, а палас и шапка остались.

Тело увезли, а палас и шапка остались.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

− Его шапка до сих пор там лежит. Тоже не убрали и не забрали с собой почему-то, − ужасается Екатерина.

По данным источника КП-Челябинск в правоохранительных органах, мужчина погиб. В Следственном комитете региона ситуацию пока не могут прокомментировать.

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