Более тысячи домов в Карабаше получат газ после окончания работ на газораспределительных станциях

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Челябинск».

«Газпром» завершает закольцовку двух газораспределительных станций в Карабаше. Это создаст возможность для газификации 1200 абонентов Карабашского городского округа, в том числе проектируемого жилого комплекса с образовательной и спортивной инфраструктурой, а также современных очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации.

Напомним, Челябинская область и «Газпром» подписали программу развития газоснабжения и газификации до конца 2025 года. В программе определены технические мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению семи газораспределительных станций. Возможность подключения к газу получат 22 тысячи домовладений.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что эта программа позволит расшить все узкие места, решить все проблемы в газификации, которые накопились в регионе за последние годы. Объем финансирования составит более 700 млн рублей. Глава региона поблагодарил руководство «Газпрома» за принятые решения, которые позволят развивать экономику Челябинской области.

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