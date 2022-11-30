Волейболистки «Динамо-Метар» в Челябинске сыграли на равных с чемпионом и готовятся к финалу Кубка России

«Динамо-Метар» радует болельщиков красивой игрой. ЖВК Фото ВК «Динамо-Метар»

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» на домашней площадке (ДС «Метар-Спорт») в очередном туре принимал действующего чемпиона России «Локомотив» из Калининграда.

Матч проходил при полном аншлаге и огромной поддержке домашних трибун. Первые две партии с минимальной разницей в счете остались за гостями, в третьем отрезке «Динамо-Метар» удалось сократить преимущество «Локомотива». Но в четвертой партии гости довели матч до победы — 3:1. Счет по партиям минимальный, что говорит о достойном сопротивлении челябинских волейболисток, которые сейчас занимают шестую строчку в турнирной таблице российской Суперлиги.

«Динамо-Метар» — «Локомотив» — 1:3 (22:25, 23:25, 25:23, 22:25).

Главный тренер «Динамо-Метар» Александр Кошкин после матча отметил, что команда не использовала свои моменты. Их было немного, но нужно было их реализовывать.

— С таким соперником, чемпионом России — это роскошь, ты не забиваешь, они в любом случае воспользуются этим моментом. Вторая-третья партии более-менее понравились, первая и четвертая смазали чуть-чуть концовки. Можно было цепляться за результат… Иногда спешили выиграть какие-то мячи, нужно было с холодной головой относиться к этим эпизодам, — прокомментировал итог тура Александр Кошкин.

Клуб продолжает участие в регулярном чемпионате Суперлиги. Следующий матч «Динамо-Метар» проведет 2-го декабря против «Уралочки-НТМК» в Екатеринбурге.

Напомним, что в этом году состав «Динамо-Метар» пополнился новыми, более опытными игроками. Это стало одной из причин успешного выступления команды в Кубке России. 17-18 декабря челябинки в Туле сыграют в Финале четырех Кубка страны.

Кстати, клуб продолжает радовать своих болельщиков не только азартным спортивным зрелищем, но и уникальной атмосферой матча. Приятным сюрпризом стало награждение «почетной путевкой» старейшего болельщика команды Галины Спицыной. Галина Васильевна отправится вместе с командой в Тулу на Финал четырех Кубка России.

— Получила от игры огромное удовольствие, — говорит Галина Спицына. Ну да, — не выиграли. Но не это главное. Главное то, что вы — команда! Вы один организм! Вы боролись за каждый мяч! Вы поддерживали друг друга! Радовались удачным розыгрышам друг друга, и успокаивали друг друга, если были ошибки. Никого сегодня не стану выделять! Для меня сегодня вы все лучшие! С чемпионом вы играли на равных! Большое спасибо администрации клуба «Динамо-Метар» за предоставленную возможность попасть на финал четырех Кубка России.

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