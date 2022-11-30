«Химия» без госпитализации и современное лечение: в Челябинске откроют первый онкоурологический центр

Центр позволит применять современные технологии. Фото: Егор ИВЛЕВ

В Челябинске откроют первый в регионе онкоурологический центр. Там смогут выявлять злокачественные опухоли предстательной железы, почек и мочевого пузыря на ранних стадиях.

Также в онкоурологическом центре будут впервые в регионе проводить БЦЖ-терапию. У пациентов появится возможность получить препараты химиотерапии без госпитализации.

— Мы рассчитываем, что появление нового центра позволит сократить срок принятия решения для проведения специфического лечения при раке почек, мочевого пузыря и предстательной железы. В онкоцентре уже функционирует Центр диагностики и лечения опухолей молочной железы, Центр патологии шейки матки и Центр диагностики и лечения опухолей бронхов и легких, — рассказывает главный внештатный онколог Челябинской области Дмитрий Ростовцев.

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