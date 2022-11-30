В Челябинске пенсионер за рулем «Лады» сбил двух подростков на «зебре»

Фото: ГИБДД Челябинска

В Тракторозаводском районе Челябинска в среду, 30 ноября, автомобиль Lada Granta сбил двух подростков. За рулем легковушки находился 67-летний пенсионер. Об этом сообщили в ГИБДД Челябинска.

По данным Госавтоинспекции, двое 16-летних подростков переходили дорогу по «зебре» напротив дома №23 по ул. Мамина. Водитель легковушки в этот момент двигался в сторону ул. Чоппа и совершил наезд на несовершеннолетних. Дети получили травмы.

Напомним, в апреле возле ледовой арены «Трактор» водитель легковушки сбил двух школьников 11 и 12 лет. Подростки перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из них получил тяжелые травмы. Сейчас родители ребенка пытаются через суд взыскать с водителя 250 тысяч рублей.

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