Челябинский облсуд оставил под стражей обвиняемого во взятке бывшего замглавы Магнитогорска

Дмитрий Гаврилов занял пост замглавы города в начале 2022 года. Фото: администрация Магнитогорска

Челябинский областной суд в среду, 30 ноября, оставил под стражей экс-заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры, сторона защиты просила отправить бывшего чиновника под домашний арест, поскольку у него нет намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу.

— Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы и постановление суда первой инстанции оставил без изменения, — рассказали в ведомстве.

Дмитрий Гаврилов пробудет в СИЗО до 13 декабря.

По данным следствия, экс-чиновник получил взятку в размере 1,5 млн рублей за заключение контрактов по уборке города. Вместе с ним сотрудники ФСБ задержали и предполагаемого подельника — директора муниципального предприятия.

Дмитрий Гаврилов был назначен заместителем мэра 17 января 2022 года. До этого он работал на посту начальника управления по содержанию объектов внешнего благоустройства. В 2019 году Гаврилова наградили нагрудным знаком МЧС России как «Участника ликвидации последствий ЧС» — после взрыва дома № 164 на проспекте Карла Маркса.

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