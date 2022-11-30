«Челбаскет» в гостях выиграл у лидера чемпионата России «Динамо-МГТУ». Фото БК «Челбаскет»

В очередном туре чемпионата страны на выезде в Майкопе «Челбаскет» переиграл лидера турнирной таблицы «Динамо-МГТУ».

Встреча носила принципиальный характер - обе команды занимают две верхние строчки в турнирной таблице: «Динамо» — первое место, «Челбаскет» — второе. Хозяева начали очень мощно, но челябинцы во второй половине переломили ход игры и повернули счет в свою пользу. Итог – 69:64 в пользу челябинского клуба.

Лучшим игроком матча в составе «Челбаскета» стал Дмитрий Якунин, — 21 очко, 5 подборов, 4 передачи и 1 перехват при высоком коэффициенте полезности действий на площадке – 25 баллов.

Эту победу можно считать волевой, поскольку в составе «Челбаскета» сейчас довольно много заболевших и травмированных.

Тем временем представители системы БК «Челбаскет» и Федерации баскетбола региона посетили благотворительный спектакль, организованный Челябинской областной детской клинической больницей, Челябинским региональным Благотворительным общественным движением помощи «Искорка Фонд» и хореографической школой «Качели».

Благотворительный спектакль «Золушка», приурочен к всемирному Дню благотворительности. «Щедрый вторник», как его называют во всем мире, проводится с 2012 года в последний вторник ноября. Все вырученные средства от продажи билетов будут переданы пациентам Челябинской областной детской клинической больницы, которые являются подопечными благотворительного движения «Искорка Фонд».

— Мы были рады поучаствовать в таком благом деле. Надеемся, что привлечение внимания к проблемам детей поможет сделать все, чтобы они скорее выздоравливали и вставали на ноги. Мы всегда ждем ребят к нам в гости, на матчи всех наших команд, включая наши ведущие клубы «Челбаскет» и «Славянку» -— подчеркнул президент БК «Челбаскет» и Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

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