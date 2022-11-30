Экс-замглавы Калининского района Челябинска отдали под суд за халатность при монтаже детской горки

Фото: Ольга Мухометьярова / Vk.com

В Челябинске будут судить бывшего заместителя главы Калининского района Андрея Звигинцева за халатность при установке детского игрового комплекса возле ледовой арены «Трактор». Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, обвиняемый в 2020 году согласовал покупку и установку сертифицированного детского игрового комплекса. Однако вместо этого подрядчик сделал два меньших по размеру комплекса и приварил их друг к другу. Получилась конструкция, не имеющая сертификата. Но при приемке работ ее одобрили как обладающую улучшенными характеристиками.

— Согласно заключению технической экспертизы, выполненной в рамках расследования уголовного дела, приобретенный детский игровой комплекс не соответствует функциональным, техническим и качественным характеристикам, установленным контрактом, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Объект должен был обойтись бюджету в 6,3 млн рублей. Однако на приобретение двух меньших по размеру комплексов в общей сложности потратили 2,1 млн рублей.

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