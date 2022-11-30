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НовостиОбщество30 ноября 2022 16:37

Челябинцев приглашают на освящение главного креста и купола Александро-Невского храма

В событии примет участие митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Храм находится на реконструкции с 2020 года

Храм находится на реконструкции с 2020 года

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Алом поле в Челябинске пройдет освящение главного креста и купола храма Александра Невского. Стать свидетелями этого события православные смогут в 12:30 в ближайшее воскресенье, 4 декабря.

— Чин освящения совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий, — рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

День для освещения был выбран неслучайно, поскольку 4 декабря Православная Церковь отмечает двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Напомним, большая реставрация храма началась в июне 2020 года, а в октябре под толстым слоем штукатурки специалисты обнаружили фрески, которые изначально украшали своды и стены. Живопись в стилистике Васнецовской школы хорошо сохранилась. Ожидается, что результат масштабной реконструкции стоимостью около полумиллиарда рублей челябинцы и гости города смогут оценить в 2023 году.

Работы ведет компания «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Она участвовала в реконструкции Эрмитажа, Петергофа и других знаменитых музейных комплексов.

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