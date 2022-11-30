«Трактор» в Челябинске в принципиальном матче крупно уступил «Барысу»

«Трактор» в Челябинске в принципиальном матче уступил «Барысу». Фото ХК «Трактор»

Сегодня, 30 ноября в Челябинске «Трактор» сыграл пятый матч домашней серии с казахстанским «Барысом». К началу второго периода хозяева уступали 0:3. Михаил Горюнов-Рольгизер сократил разрыв в счете до 1:3, но в третьем отрезке матча «Барыс» поставил победную точку — 4:1 в пользу казахстанского клуба.

В текущей пятиматчевой серии «Трактор» уступил в четырех играх. Матч с «Барысом» был принципиальным, поскольку команды балансируют на грани попадания в восьмерку сильнейших и зону плей-офф. После сегодняшнего поражения «Трактор» опустился на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Впереди у «Трактора» четырехматчевая выездная серия. Уже 2 декабря черно-белые в Уфе сыграют с «Салаватом Юлаевым».

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