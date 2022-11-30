Челябинская область примет участие в VII Национальном форуме реабилитационной индустрии и универсального дизайна

Фото: форум «Надежда на технологии»

С 30 ноября по 2 декабря в Москве пройдет VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». В нем примут участие предприятия и вузы из крупных регионов России, в том числе и из Челябинской области.

Участники форума покажут проекты по созданию доступной среды и современных технологий для инвалидов. При этом их научные разработки будут обладать возможностями для бесперебойного производства в условиях западных санкций. Это даст российским предприятиям технологическую независимость от ушедших зарубежных компаний.

— В текущих условиях на первое место вышла задача по поиску надежных производителей и поставщиков с бесперебойной логистикой и возможностью беспрепятственно получить пост-продажное обслуживание и решения, которые однозначно подойдут под требования как государственных, так и коммерческих структур, — отмечают организаторы форума.

Кроме того, в рамках мероприятия состоится чемпионат России по Кибатлетике, церемония награждения премии «Надежда на технологии», «Детско-родительский день» и выставка, где покажут продукцию от отечественных производителей для создания доступной среды.

Место проведения форума: выставка достижений народного хозяйства «ВДНХ», павильон № 57, по адресу: г. Москва, проспект Мира, 119, стр.57. Программа мероприятия и регистрация участников доступна в телеграм-канале t.me/nntforum и на сайте: nntforum.ru.

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