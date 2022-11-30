В Челябинске пройдет конференция, посвященная помощи детям с ментальными особенностями

Фото: Центр помощи детям с ментальными особенностями развития «Звездный дождь»

1 декабря в отеле Radison Blu Челябинске пройдет конференция «Маршруты помощи, как система поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными особенностями в развитии». В рамках мероприятия будет выступление Камшат Коляевой, девушки, чьей дочери поставили диагноз «аутизм».

— Это будет эмоциональный рассказ, о том, что пережили близкие Ариадны, когда девочка перестала говорить, откликаться на имя, реагировать на родителей. Камшат расскажет о своем опыте воспитание ребенка с аутизмом, как вести себя родителям, почему нельзя отчаиваться и к кому обращаться за помощью, — пишут организаторы конференции.

Основная цель мероприятия — информирование людей о болезни. Участникам объяснят, что аутизм не приговор и что при правильном воспитании возможно скорректировать основные дефициты заболевания.

Среди участников врачи, дефектологи, сотрудники благотворительных организаций, родители детей с аутизмом, а также педагоги, которым расскажут о методиках по работе с детьми с доказанной эффективностью.

Ранее стало известно о том, что в Челябинске откроют первый в регионе онкоурологический центр. Там смогут выявлять злокачественные опухоли предстательной железы, почек и мочевого пузыря на ранних стадиях.

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