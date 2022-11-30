В Челябинской области загорелся мебельный цех

Фото: пресс-служба МЧС России по Челябнской области

В Миассе загорелось двухэтажное здание с мебельным цехом и покрасочной камерой. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, пожар произошел на Тургоякском шоссе.

— По прибытии происходило горение здания. В настоящий момент ликвидировано открытое горение на площади 450 квадратных метров, — объяснили в ведомстве.

При пожаре никто не пострадал. Из здания самостоятельно эвакуировались четыре человека. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее на улице Татищева в Челябинском жилом комплексе «Ньютон» сгорел автомобиль. Жителей встревожили вспышки пламени во дворе между домами.

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