Алексей Текслер поговорил о зарплатах челябинских бюджетников с президентом Путиным

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Как уточнили в пресс-службе губернатора, на встрече по видеоконференции обсуждали вопрос о зарплатах бюджетникам.

— Наша приоритетная задача — выход на реальный рост доходов, сокращение бедности и неравенства в нашей стране в целом. Отдельная задача — обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере, — объяснил Путин.

Глава региона выступил на совещании как руководитель комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Он представил свои предложения по поддержке регионов в вопросе о зарплатах.

— В этой связи девяти регионам уже оказана помощь со стороны Минфина. От комиссии Госсовета предлагаем ещё дополнительно поддержать регионы с невысокой бюджетной обеспеченностью и снижением доходов бюджета, — добавил Текслер.

Предложения губернатора будут учтены при работе, а в январе 2023 года намечена индексация зарплат бюджетников.

Ранее Алексей Текслер наградил лучших представителей студенческих отрядов Челябинской области. Глава региона встретился с участниками слета и поздравил ребят с успешным окончанием трудового семестра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru