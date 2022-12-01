Челябинские автомобилисты встали в пробке после ДТП на крупном перекрестке

Машинам и автобусам приходится огибать место аварии. Фото: Интерсвязь
В Челябинске на перекрестке Свердловского и Комсомольского проспекта ранним утром 1 декабря случилась авария. Столкнулись два автомобиля.
Инцидент попал на запись камеры наблюдения. На кадрах видно, что один из автомобилей поворачивает через перекресток. В этот момент наперерез мчится машина. Возможно, совершавший разворот водитель не заметил надвигающуюся опасность из-за остановившихся перед ним автомобилей. А водитель, ехавший напрямик, явно торопился больше, чем его соседи по транспортному потоку.
Произошло столкновение. Разбитые автомобили перекрыли часть оживленного перекрестка в утренний час пик. И на Свердловском, и на Комсомольском проспекте образовались заторы.
На место происшествия приезжала машина скорой помощи, информация о пострадавших уточняется.
Напомним, трудностей челябинским водителям 1 декабря добавит отключение светофоров. Автоматически регулировать движение перестали, в том числе, на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Красного Урала.
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