В Усть-Катаве увеличат выпуск трамваев

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На волне импортозамещения «Усть-Катавский вагоностроительный завод» открывает новый сборочный цех с амбициозным прогнозом на выпуск в два с лишним раза трамваев больше — 250 вместо 120. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», нарастить производство позволила антисанкционная политика: в сложный период на южноуральском предприятии не опустили руки, а переключились с зарубежных комплектующих на отечественные. Логистику выстроили с 16 местными поставщиками блоков питания и управления, стеклопакетов и дверей, электрооборудования и технологической начинки. Как итог — полная независимость от импорта.

— Не было бы счастья, как говорится. Ведь ещё совсем недавно УКВЗ страдал от недостатка заказов, а сейчас, помимо прочего, становится завидным работодателем — новая сборка вагонов добавит 300 вакансий, — добавляют авторы паблика.