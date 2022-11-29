На гранты НКО в Челябинской области выделят 200 миллионов рублей

Фото: vk.com/evgeniy_kosovskih

Поддержка городских и районных проектов НКО в следующем году увеличится в 2,5 раза, заявил челябинский губернатор. По мнению Алексея Текслера, на сегодня объёма их финансирования явно не хватает при том, что система вовлечения граждан в некоммерческий сектор зависит от организации работы в муниципалитетах. Об этом пишет новостной паблик «Челябушка».

На гранты НКО из областного бюджета выделят 200 миллионов рублей — в противовес 15 миллионам в 2019 году.

Очень показательна в этом смысле статистика: количество заявок на грантовые конкурсы от социально ориентированных организаций под воплощение различных идей за пять лет у нас возросло вдвое. Только в 2022 году южноуральцы отправили около полутысячи заявок.

— Несмотря на то, что гранты раздают буквально повсюду — Фонды культурных инициатив, президентский, губернаторский — очевидна необходимость расширения охвата НКО материальной поддержкой. Особенно в свете актуализации волонтёрства в пандемию, в связи со спецоперацией, восстановлением подшефных городов Донбасса, сбором гуманитарных грузов и, конечно, мобилизационным заданием, — добавляют авторы телеграм-канала. — Кстати, отдельно Текслер упомянул челябинскую клинику помощи бездомным «Другая медицина». И неслучайно: команда Евгения Косовских выдала один из лучших результатов (из шести тысяч проектов) в отборе Фонда президентских грантов, а сам он на днях вернулся из Мариуполя, где исполнял миссию медика-добровольца.