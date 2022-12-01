Для сел и деревень Челябинской области привезли 17 новых машин скорой помощи

Среди машин есть и реанимобиль. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В автопарках скорой помощи Челябинской области пополнение – привезли 17 новых машин. Часть из них останется в Челябинске, но больше отправят в малонаселенные районы региона. Точно известно, что новые беленькие и полностью оснащенные газельки получат села Кизильское, Уйское и Кунашак.

− В распоряжение «Территориального центра медицины катастроф Челябинской области» поступили 11 автомобилей ГАЗ и шесть авто «УАЗ» на базе «Патриота», − сообщил начальник отдела имущественных отношений минздрава региона Павел Пастухов

Среди карет скорой помощи есть один реанимобиль. Внутри – кислород в баллонах, аппарат ИВЛ, дефибриллятор и другие средства для реанимации. Эта машина уже отправилась в Чебаркуль.

В этом году для больниц и ФАПов области приобрели 117 легковых машин. На 2023 и 2024 года запланирована покупка еще 111 автомобилей.

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