За плохую уборку улиц в Челябинске подрядчиков оштрафовали на 3,5 миллиона рублей

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Плохую уборку улиц в Челябинске оценили более чем в 3,5 миллиона рублей, сообщает паблик «Челябушка». Именно на такую сумму дорожники навыписывали штрафов подрядчикам в ноябре.

— Что характерно, ситуация не меняется из года в год (несмотря на смену главного по дорогам) и санкции растут — в январе по статье о некачественной очистке улиц от льда и снега значилось 2,5 миллиона и власти точно так же журили недобросовестные фирмы, — пишут авторы канала. — Кстати, главный по дорогам, вице-мэр Андрей Ксензов заметил, что на сегодня есть «отдельные недочёты по кучам», но их скоро устранят. В мэрии даже составили антирейтинг проштрафившихся. Видимо, это должно мотивировать к улучшению работы.