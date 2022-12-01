Теперь не страшно гулять вечером: в челябинском парке «Плодушка» появились фонари

Фото: администрация Челябинска

В парке «Плодушка» в Ленинском районе Челябинска установили 181 фонарь. Как сообщают в администрации Челябинска, наружное освещение подключили уже на всех прогулочных дорожках. Теперь гулять по парку можно и темными зимними вечерами.

Напомним, в первый этап благоустройства парка в этом году вложили 25 млн рублей. В следующем году «Плодушку» продолжат приводить в порядок, для этого Ленинскому району выдели дополнительные средства.

Напомним, взяться за благоустройство огромного паркового комплекса удалось далеко не с первой попытки. Еще 10 лет назад на пришедшей в запустение территории бывшей монастырской заимки предлагали создать современную зону отдыха. Позже «Плодушку» хотели превратить в музей под открытым небом, а в 2019 году задумали построить в парке крепость, установить огромные солнечные часы и детскую площадку в виде тропического острова с вулканом. Все эти проекты так и остались на бумаге.

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