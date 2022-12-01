В Челябинске зайцам начали присылать постановления из суда

Фото: ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области"

В Челябинске штрафуют пассажиров общественного транспорта, не оплативших проезд. Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», безбилетникам уже начали приходить постановления из суда о необходимости выплатить штраф.

Зайцев в автобусах ловят контролеры. Они сразу же составляют протоколы об административном нарушении. Позже суд назначает безбилетникам штрафы от 500 до 1,5 тыс. рублей. За несколько дней в конце ноября контролеры проверили 156 транспортных средств и составили на нарушителей пять протоколов.

Напомним, зайцев в Челябинском общественном транспорте собираются ловить теперь еще и с помощью специальных датчиков. Контролеров будут направлять к тем автобусам где безбилетников больше всего. Заходя в салон, проверяющих будут сразу видеть, сколько человек в нем едут бесплатно: информация отобразится на экране в транспорте или в мобильном приложении, которым пользуются контролеры.

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