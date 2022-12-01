В Челябинске сняли вывеску с кафе Baskin-Robbins

Кафе-мороженое продолжает работать, но уже без вывески с названием американского бренда Фото: Евгения ГУСЕВА

Челябинцы заметили, что с единственного в Челябинске кафе-мороженого Baskin-Robbins на Свердловском проспекте исчезла фирменная вывеска. Посетители кафе встревожились, а в интернете появились сообщения о якобы скором уходе Baskin-Robbins из Челябинска и из России вообще.

В самом кафе корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что закрываться не планируют и мороженое, по крайней мере, до конца декабря не пропадет.

Однако нельзя сказать наверняка, вернутся ли в город фирменные вывески. Еще в марте этого года американская компания Inspire Brands, владеющая Baskin-Robbins, заявила, что приостанавливает все текущие инвестиции и развитие бизнеса в России. При этом два десятка российских кафе Baskin-Robbins принадлежат независимым предпринимателям и работают по лицензии, закрыть их Baskin-Robbins не может. В Москве также действует одна из крупнейших в Европе фабрик мороженого Baskin-Robbins.

В Челябинске мороженое популярного бренда, кстати, можно приобрести не только в кафе, но и в сетевых супермаркетах.

Ранее в Челябинске бывший ресторан McDonald’s заново открылся под брендом «Вкусно — и точка». Изменилось не только название, но и меню, и не все челябинцы остались этим довольны.

Продукцию нескольких ушедших из России компаний теперь продают в магазинах под новыми брендами. Например, спортивную одежду и обувь Reebok теперь предлагают принадлежащие турецкому холдингу магазины Sneaker Box.

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