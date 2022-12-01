ЦКС изменит график вывоза отходов из школы № 124 Челябинска

Центр коммунального сервиса скорректирует график обслуживания контейнерной площадки, которая располагается на территории школы № 124 Челябинска. С завтрашнего дня мусоровозы будут забирать отходы в вечернее время – после 18:00.

Такое решение — реакция компании на обращение родителей школьников данного учреждения. Накануне люди высказали опасения, связанные с тем, что мусоровоз заезжает на пришкольную территорию днем - в тот период, когда возле школы много детей.

Отметим, что контейнерная площадка 124-ой школы располагается крайне неудачно, чтобы вывезти мусор крупногабаритной коммунальной машине приходится проезжать через весь школьный двор и совершать сложные маневры для разворота на выезд. Присутствие в период вывоза мусора вблизи скопления людей может быть небезопасным.

Решить проблему мог бы перенос контейнерной площадки ближе к воротам, которые ведут на пришкольную территорию. Однако в ЦКС понимают, что для бюджетной организации быстро изыскать средства на перенос места накопления ТКО, не всегда возможно. В связи с чем компания изменит график вывоза мусора на более поздний период. Однако мы призываем не откладывать в долгий ящик решение вопроса с переносом площадки ближе к воротам, ведь маневры мусоровоза в темное время суток также могут создавать риски. Заметим, что нельзя исключить нахождение на территории школы детей, которые могут посещать спортивные кружки и творческий секции в вечернее время.

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