Ископаемые и гостиницы: в каких сферах в Челябинской области выросла выручка предприятий

Выручка выросла по сравнению с прошлым годом, но в октябре оказалась невпечатляющей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые 10 месяцев 2022 года предприятия Челябинской области получили от продажи своих товаров и услуг 4,3 триллиона рублей. Последние данные об обороте организаций опубликовала региональная Контрольно-счетная палата.

Оборот в январе-октябре оказался на 2,9% выше, чем в том же периоде прошлого года. При этом, если сравнивать выручку только в последнем месяце, то октябрь 2021 года получился на 5% более доходным для южноуральских организаций, чем октябрь 2022 года.

По данным КСП, наибольший прирост показали предприятия, добывающие в Челябинской области полезные ископаемые. Их выручка, по сравнению с прошлым годом, возросла на 85%.

На втором месте в рейтинге — сфера транспортировки и хранения грузов, там рост составил 23%.

Оборот гостиниц и предприятий общепита увеличился на 22%.

Выручка организаций, работающих в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения повысилась на 19%.

В строительстве оборот поднялся на 14%.

Напомним, в розничной торговле в Челябинской области за первые 9 месяцев года оборот превысил 563 млрд рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru