Ископаемые и гостиницы: в каких сферах в Челябинской области выросла выручка предприятий

Выручка выросла по сравнению с прошлым годом, но в октябре оказалась невпечатляющей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За первые 10 месяцев 2022 года предприятия Челябинской области получили от продажи своих товаров и услуг 4,3 триллиона рублей. Последние данные об обороте организаций опубликовала региональная Контрольно-счетная палата.
Оборот в январе-октябре оказался на 2,9% выше, чем в том же периоде прошлого года. При этом, если сравнивать выручку только в последнем месяце, то октябрь 2021 года получился на 5% более доходным для южноуральских организаций, чем октябрь 2022 года.
По данным КСП, наибольший прирост показали предприятия, добывающие в Челябинской области полезные ископаемые. Их выручка, по сравнению с прошлым годом, возросла на 85%.
На втором месте в рейтинге — сфера транспортировки и хранения грузов, там рост составил 23%.
Оборот гостиниц и предприятий общепита увеличился на 22%.
Выручка организаций, работающих в сфере государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения повысилась на 19%.
В строительстве оборот поднялся на 14%.
Напомним, в розничной торговле в Челябинской области за первые 9 месяцев года оборот превысил 563 млрд рублей.
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