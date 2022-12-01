Шла в гости к матери, но попала в больницу: жительница Копейска напала на свою 18-летнюю дочь с ножом

47-летнюю женщину задержали в ее квартире в Копейске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали женщину, которую подозревают в нападении на собственную дочь. 18-летнюю девушку увезли в больницу с ножевыми ранениями шеи и спины.

Молодая горожанка пострадала вечером 30 ноября. Родители девушки в разводе. Вместе с отцом копейчанка пришла в квартиру матери. Поход в гости не был мирным: члены семьи поругались.

Во время ссоры 47-летняя женщина схватила нож и стала бить им дочь.

Как сообщили в региональном управлении Росгвардии, мать задержали. Для этого пришлось вызвать бойцов вневедомственной охраны. Женщину передали оперативникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в Челябинске передали в суд уголовное дело двух бездомных. Их обвиняют в жестоком убийстве собутыльников.

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