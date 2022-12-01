ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» снижает ставку по рефинансированию кредитов к Новому году

В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» сегодня стартовала новогодняя акция со сниженной процентной ставкой по рефинансированию кредитов, полученных в другом банке. Теперь воспользоваться услугой можно по ставке от 5% годовых.

Программа позволит снизить платежную нагрузку заемщикам, оформившим потребительский кредит в период высоких ставок.

— В первом квартале 2022 года Центральный Банк РФ увеличил ключевую ставку до 20%, что привело к стремительному росту ставок по розничному кредитованию на рынке. На сегодняшний день значение ключевой ставки составляет 7,5 %, что позволяет нам создать выгодные условия по рефинансированию заемщиками кредитов, полученных ранее на невыгодных условиях. Мы предоставляем клиентам банка возможность существенно снизить ставку по кредиту, тем самым снизить ежемесячный платеж и уменьшить переплату, – сообщила начальник управления розничного кредитования ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» Виктория Романченко.

Максимальная сумма рефинансируемого кредита составляет 5 млн рублей на срок до 7 лет. Рефинансировать можно потребительский кредит, полученный в другом банке.

Акция продлится до 31 января 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями акции и подать заявку на рефинансирование можно по ссылке.

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