В Челябинске проведут XXI всероссийский фестиваль по хип-хопу и брейк-дансу ENERGY

Фото предоставлено организаторами

С 1 по 4 декабря в Челябинске пройдет один из самых масштабных танцевальных фестивалей России, который собирает участников со всей страны и стран ближнего зарубежья. Там будут мощнейшие танцевальные битвы по направлениям breaking, hip-hop, house, popping, locking и waacking. Всего на фестивале представят 20 различных номинаций – каждый сможет показать своё мастерство и побороться за звание лучшего. Общий призовой фонд фестиваля – более 300 000 рублей!

Судьями выступят 15 именитых танцоров из Москвы, Казани, Уфы, Самары, Тюмени Тольятти, Ростова-на-Дону, Ульяновска, Челябинска и Астаны. Саунд сделают ди-джеи из Красноярска, Сочи, Ялты, Самары и Екатеринбурга.

Хэдлайнерами фестиваля в этом году выступят титаны уральского рэпа и яркие представители хип-хопа нашей страны — JAHMAL TGK и VIBETGK (ТРИАГРУТРИКА). Ребята делают простые и понятные песни о своей жизни, которые в миг разлетаются в социальных сетях и звучат уже из каждого второго автомобиля. Миллионные просмотры клипов, участие в саундтреках мейнстрим-сериалов на главных российских телеканалах, сотрудничество с крупнейшим российским хип-хоп лейблом "Газгольдер" – это лишь немногие их заслуги!

Выступление хедлайнеров пройдет в финальный день фестиваля — 4 декабря.

Даты фестиваля: 1-4 декабря

Финал фестиваля: 4 декабря (вс)

Место: Челябинск, конгрессно-выставочный холл, проспект Ленина, 35

Начало финалов в 17:00

Начало концерта JAHMAL TGK и VIBETGK (ТРИАГРУТРИКА) в 19:30.

Билеты в кассах города и на сайте. Подробная информация в группе во "ВКонтакте".