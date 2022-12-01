Бывшему замначальника антикоррупционного отдела МВД в Миассе сократили срок в колонии

Экс-силовику сократили срок в колонии, но штраф за взятку придется все равно оплатить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд в четверг, 1 декабря, смягчил приговор бывшему заместителю начальника антикоррупционного отдела МВД Миасса Александру Фофанову. Ранее экс-силовика признали виновным в посредничестве при передаче взятки.

— Суд апелляционной инстанции применил положение статьи 64 УК РФ, в связи с чем снизил срок наказания до четырех лет лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения, — сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, изначально Фофанова приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в размере суммы взятки – 400 тысяч рублей.

Преступление произошло в феврале 2022 года. К Фофанову обратился за помощью директор фирмы, в отношении которого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну»). Он попросил полицейского выступить посредником и передать взятку отвечавшему за расследование сотруднику Следственного комитета.

Фофанов взял с директора фирмы 400 тысяч рублей. Ему удалось предварительно договориться со следователем о прекращении уголовного дела и разделить сумму взятки на две равные части – по 200 тысяч рублей каждому.

После этого следователь и директор фирмы обратились в ФСБ. Оперативники задержали Фофанова, как только он получил свою долю взятки от сотрудника Следственного комитета.

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