ЦКС после жалоб родителей изменит график вывоза отходов из школы №124 Челябинска

Фото: ЦКС

Регоператор по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса» изменит график обслуживания контейнерной площадки, которая находится на территории школы № 124 города Челябинска. Начиная с 2 декабря, крупногабаритная спецтехника будут забирать отходы только после шести часов вечера.

На такой шаг «ЦКС» пошел после обращения родителей учащихся. Ранее они были обеспокоены тем, что мусоровоз заезжает на пришкольную территорию днем, когда возле школы находится много детей.

В самой компании отметили, что решить проблему окончательно мог бы перенос контейнерной площадки к воротам образовательного учреждения. Кроме того, в ЦКС понимают, что для бюджетной организации быстро найти средства на эти цели не всегда возможно.

— Мы призываем не откладывать в долгий ящик решение вопроса с переносом площадки ближе к воротам, ведь маневры мусоровоза в темное время суток также могут создавать риски. Заметим, что нельзя исключить нахождение на территории школы детей, которые могут посещать спортивные кружки и творческий секции в вечернее время, — отмечают представители «ЦКС».

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