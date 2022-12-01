На выезде из челябинского микрорайона Парковый установят три новых светофора

Запуск светофоров запланирован на 5 декабря Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Три новых светофора установят на выезде из челябинского микрорайона Парковый. Их запуск назначен в следующий понедельник, 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.

— Работы по обустройству перекрестков светофорами выполняются в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения, — отметили в ведомстве.

Публикуем список перекрестков, где появятся новые светофоры:

- Северный тракт - ул. А. Рублева;

- Ул. Цветочная - ул. Зеленая;

- Ул. Цветочная - ул. Осенняя.

В Миндотрансе также просят водителей соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru