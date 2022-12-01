На выезде из челябинского микрорайона Парковый установят три новых светофора

Запуск светофоров запланирован на 5 декабря
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Три новых светофора установят на выезде из челябинского микрорайона Парковый. Их запуск назначен в следующий понедельник, 5 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Миндортранса.
— Работы по обустройству перекрестков светофорами выполняются в рамках программы по обеспечению безопасности дорожного движения, — отметили в ведомстве.
Публикуем список перекрестков, где появятся новые светофоры:
- Северный тракт - ул. А. Рублева;
- Ул. Цветочная - ул. Зеленая;
- Ул. Цветочная - ул. Осенняя.
В Миндотрансе также просят водителей соблюдать ПДД и быть осторожными на дорогах
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