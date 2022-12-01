В Челябинской области суд приостановил продажу обанкротившегося оборонного завода

Завод собираются продать минимум за 152,8 млн рублей. Фото: google.ru/maps

В Челябинской области приостановили продажу имущества и производственных площадок предприятия-банкрота «Южноуральского завода радиокерамики» («ЮЗРК»). Решение принял Восемнадцатый апелляционный суд по заявлению одного из кредиторов, у которого возникли разногласия по поводу проведения торгов. Информация об этом опубликована на сайте «Федресурс».

— Торги по реализации имущества ОАО «ЮЗРК» приостанавливаются до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего о разрешении разногласий относительно внесения изменений в порядок и условий его продажи. О возобновлении торгов будет объявлено дополнительно в установленном порядке, — говорится в сообщении.

Напомним, завод собираются реализовать на аукционе минимум за 152,8 млн рублей. Продаются не только корпуса и имущество предприятия, но и его транспорт: автомобили, автобусы, погрузчики, экскаватор и другая необходимая спецтехника.

Победителю торгов запрещается продавать завод в течение пяти лет после покупки. Кроме того, он должен наладить производство и выполнять работы в рамках будущих оборонных заказов.

«Южноуральский завод радиокерамики» был основан в 1956 году. Первоначально на нем работало чуть более 1 тыс. человек. В середине 70-х предприятие расширилось и увеличило выпуск продукции. Однако в 2021 году завод признали банкротом из-за долгов.

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