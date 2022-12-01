В Челябинске на содержание рекультивированной свалки направят 150 млн рублей

Фото: минэкологии Челябинской области

Администрация Челябинска ищет подрядчика для выполнения работ по содержанию рекультивированного участка свалки в Металлургическом районе. Начальная цена контракта составляет 150 млн рублей. Информация об этом размещена на портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику предстоит содержать участок рекультивированной свалки площадью более 750 тысяч квадратных метров. Ему необходимо обслуживать очистные сооружения, системы сбора фильтрата и стоков, а также контролировать электрообогрев наружных трубопроводов и поддерживать в рабочем состоянии установки по утилизации биогаза.

Дополнительно подрядчику предстоит проводить экологический мониторинг, убирать мусор и снег с территории, ухаживать за газонами и деревьями. К работам разрешается привлекать соисполнителей.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 декабря. После подписания контракта победителю торгов предстоит обслуживать участок до 20 декабря 2023 года.

Напомним, в течение многих лет челябинская городская свалка регулярно горела и выбрасывала в воздух вредные газы. В 2018 году мусорный полигон прекратили пополнять отходами. После этого свалку рекультивировали, превратив в зеленый холм.

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