Оборот предприятий Челябинской области вырос на 3%

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оборот предприятий Челябинской области демонстрирует рост. Это один из базовых показателей деловой активности, отражающий валовые доходы предприятий от реализации товаров и услуг.

С января по октябрь 2022 года показатель вырос почти на 3% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Контрольно-счетная палата региона. В числе сфер-лидеров по приросту оборота оказались: добыча полезных ископаемых, транспортировка и хранение, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение и строительство.

По поручению Губернатора Челябинской области Алексея Текслера в дополнение к федеральным мерам разработаны и действуют региональные меры поддержки бизнеса, целью которых является рост деловой активности и увеличение валового регионального продукта. Создан областной антикризисный штаб. Проводится мониторинг цен на товары первой необходимости. Запущена программа поддержки научно-исследовательских и конструкторских работ. По линии Фонда развития промышленности существенные займы выдаются на развитие проектов, связанных с импортозамещением. Большая работа в регионе проделана и по снижению фискальной нагрузки на бизнес.

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