В Челябинске развеяли мифы о людях с аутизмом

Фото: hornews.com
В Челябинске проходит конференция «Маршруты помощи, как система поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными особенностями в развитии». В ее рамках директор Центра помощи детям с ментальными особенностями развития «Звездный дождь» Елена Жернова развеяла для издания hornews.com несколько мифов о людях с аутизмом.
Так, многие считают, что люди с аутизмом могут быть жестокими, не эмпатичными и асоциальными. При этом по словам Елены, основная проблема в том, что дети не знают как выражать свои эмоции при общении из-за чего у них возникают проблемы с коммуникацией и они могут показаться отстраненнными.
— Людям трудно общаться, а также выражать свои чувства приемлемым в обществе способом. Помощь специалистов — психологов, дефектологов, педагогов — помогает преодолеть эти дефициты, — объясняет изданию Жернова.
Кроме того, Елена подчеркивает, что взрослые люди с аутизмом вполне могут создавать семьи и рожать детей. У человека с расстройством аустического спектра физиология и сексуальность точно такие же как и у людей без особенностей развития.
— Правда, пока в России среда для людей с аутизмом слишком агрессивна, поэтому создание отношений и семей для них еще какое-то время будет проблематичным, — добавляет Елена.
Напомним, что завтра, 2 декабря, в отеле Radisson Blu в Челябинске продолжится конференция «Маршруты помощи, как система поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом и другими ментальными особенностями в развитии».
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