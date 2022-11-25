Южноуральские аграрии привезли медали «Золотой осени -2022»

Награды аграриям вручил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. Фото: пресс-служба минсельхоза.

В министерстве сельского хозяйства Челябинской области южноуральским аграриям вручили 65 золотых, 20 серебряных и 9 бронзовых медалей. Победители представили свою продукцию и научные разработки в рамках российской агропромышленной выставки «Золотая осень 2022».

Новации помогут продвигать сельскохозяйственное производство. За качество пищевой продукции золотых медалей были удостоены десять предприятий. В целом, южноуральские аграрии собрали в этом году рекордный урожай. Успехи отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Также глава региона поставил новую планку.

— Хочу поблагодарить всех наших аграриев, муниципалитеты за успешную организацию и проведение сезонных работ, за умелое применение технологий и научных новаций, — сказал Алексей Текслер. — Для нас было очень ценна поддержка федеральных органов власти, институтов развития. Считаю, что мы ей вполне эффективно воспользовались. Но нужно продолжать, коллеги, в этом году 2,2 млн у нас есть. Я бы хотел, чтобы мы 3 млн тонн добывали. Я считаю, что такие задачи нам по плечу.

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