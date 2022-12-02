В детсады Челябинской области поставили мясо неизвестного происхождения

Мясо говядины доставили в Варну Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три детских сада Варны получили 270 килограмм говядины неизвестного происхождения. Об этом рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Челябинской и Курганской области.

— В ходе проверок выяснено, что площадка бизнесмена расположена в частном доме. Это означает, что никакое производство по указанному адресу осуществляться не может, — объяснили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, это мясо предприниматель купил у другого производителя — ветврача из Чесмы. При этом при покупке покупателя указали как прозводителя. Ведомством выписано предостережение о недопустимости нарушений.

Ранее в Казахстан через Челябинскую область привезли свыше 16 тысяч новогодних деревьев. Региональный Россельхознадзор проверял состояние деревьев перед экспортом.

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