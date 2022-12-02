Челябинская область получит 182 миллиона рублей на расселение аварийного жилья

Ранее регион обратился к фонду за финансовой помощью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит Челябинской области 182 миллиона рублей на компенсацию затрат по расселению аварийного жилья. Об этом рассказали в пресс-службе фонда.

— Челябинская область, согласно одобренной дополнительной заявке на компенсацию затрат, связанных с увеличением расходов, понесенных при реализации этапа 2022–2023 годов программы, получит из средств Фонда ЖКХ 182,66 млн рублей, — объяснили в фонде.

В дополнение к выделенной сумме добавятся деньги из бюджета Челябинской области. В порядке софинансирования регион добавит еще 196,36 миллионов рублей.

Ранее стало известно о том, что поддержка городских и районных проектов НКО в следующем году увеличится в 2,5 раза. По мнению губернатора Алексея Текслера, на сегодня объема их финансирования явно не хватает при том, что система вовлечения граждан в некоммерческий сектор зависит от организации работы в муниципалитетах.

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