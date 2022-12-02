Под Челябинском выставили на продажу землю под новый микрорайон

Проект района уже разработан. Фото: «Авито»

В Сосновском районе под Челябинском выставили на продажу 27 тысяч квадратных метров земли под строительство нового микрорайона. Объявление за 178 миллионов появилось на сайте «Авито».

— Продам участок. Под строительство многоквартирных жилых домов. Технические условия подготовлены, геология участка выполнена. Земли расположены в поселке Рощино в Сосновском районе, — указано в объявлении.

Судя по объвлению, проект нового микрорайона уже разработан. Среди фотографий к объявлению есть предполагаемый план расположения домов. Как преимущество участка указыается его расположение. До Челябинска — 20 км езды на машине, а рядом с участком расположен памятник природы «Ужовский бор» и река Зюзелга.

Ранее в Челябинске выставили на продажу земельный участок под строительство торгово-развлекательного центра за почти 60 миллионов рублей. Как говорит автор объявления на «Авито», земля расположена в микрорайоне Парковый.

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