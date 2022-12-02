Челябинка взяла в кредит 780 тыс. рублей ради работодателя, а тот оказался мошенником

По просьбе обманщиков жительница Челябинска получила четыре кредита через мобильные приложения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Челябинска потеряла почти 800 тыс. рублей, тщетно пытаясь найти новую работу.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», 52- летняя женщина опубликовала резюме в интернете, поэтому не удивилась, когда ей позвонил незнакомец и представился менеджером. Он предложил челябинке подработку, но предупредил, что новой сотруднице обязательно оформить стартовый капитал. Для этого требовалось перевести 9 тыс. рублей на указанный менеджером-самозванцем номер.

Женщина послушно отправила деньги. Мошенники поняли, что нащупали золотое дно, и решили вытянуть из челябинки как можно больше средств.

Вскоре горожанке пришло в мессенджере сообщение от лица «новой коллеги». У женщины просили для начала работы оформить кредит в нескольких банках, а все деньги перевести на безопасные счета. Как обещали аферисты, после этого кредиты закроют, долгов у женщины не будет.

Челябинка через мобильные приложения оформила четыре кредита — в сумме на 780 тыс. рублей. Все средства она отправила на «безопасный счет» — на самом деле, разумеется, на счет мошенников.

Но после стольких усилий в рабочий процесс челябинку не включили. Тогда она догадалась, что стала жертвой аферистов.

После заявления женщины в полиции возбудили уголовное дело о краже. Коварных «работодателей» разыскивают.

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