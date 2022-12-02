Юная вокалистка из Троицка покорила педагогов «фабрики талантов» во всероссийском конкурсе

Фото предоставлено МТС

Троицкая школьница победила во всероссийском цифровом образовательном проекте МТС «Поколение М». Десятилетняя Елизавета Чинёнова покорила педагогов «фабрики талантов» своей песней и взяла бронзу вокально-танцевального конкурса театра-студии «Непоседы».

Для участия в онлайн-конкурсе проекта МТС «Поколение М» юная вокалистка из Троицка посмотрела бесплатные видеоуроки от наставников проекта – преподавателей театра-студии «Непоседы» и загрузила на сайт pokolenie.mts.ru победный видеоролик с исполнением песни «Маленький принц».

«Я впервые участвовала в конкурсе «Поколение М» и загрузила только одну песню, поэтому было очень неожиданно и приятно узнать, что я победила. Мою работу выбрали преподаватели театра-студии «Непоседы» среди сотен других. Еще в том году я смотрела на сайте «Поколения М» видеоролики, которые загружали на конкурс ребята со всей страны – все они были очень сильные и яркие, поэтому я очень рада, что отметили именно меня. Обязательно продолжу участвовать в проекте – я уже загрузила на сайт несколько новых видео, и у меня еще есть время записать и выложить песни, которые я только учу», – рассказала Елизавета Чинёнова, призёр онлайн-конкурса «Непоседы» проекта «Поколение М».

Фото предоставлено МТС

Участники проекта «Поколение М» также становятся частью большого благотворительного движения и помогают тяжелобольным сверстникам своим творчеством. За загруженные на сайт работы и их просмотры МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. В рамках «Поколения М» уже собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на 69 детских операций. Такой механизм с детства позволяет формировать в человеке гуманистические качества и ответственность за тех, кому требуется поддержка.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы.