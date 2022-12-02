«Выжившие — инвалиды на всю жизнь»: челябинские врачи раскрыли правду об опасности метилового спирта

Алкоголь вызывает зависимость, заверяют специалисты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В 2022 году от отравления метиловым спиртом погибли 44 южноуральца. Такую статистику приводит Бюро судебно-медицинской экспертизы в Челябинской области. Почему люди пьют то, что для этого не предназначено?

− Когда формируется алкогольная зависимость, личность человека меняется: он может стать апатичным, либо наоборот, раздражительным. В состоянии алкогольной зависимости у человека возникает влечение к опьянению. Будучи уже в нем, он старается его усилить. И, как следствие, становится неразборчив к употребляемому спиртному, − заместитель главного врача по экспертным вопросам Челябинской областной клинической наркологической больницы Юрий Валиев.

Из-за неразборчивости и пропитых денег человек начинает пить суррогатный алкоголь. В составе таких жидкостей не этиловый, а другой спирт. Один из самых опасных – метиловый. Смертельными могут оказаться всего 30 мл.

При расщеплении метилового спирта в печени образуется два вещества. Формальдегид используется для бальзамирования трупов. А муравьиная кислота в качестве растворителя.

− При отравлении метиловым спиртом происходят необратимые изменения в организме человека. Процент смертельного исхода в таких ситуациях составляет порядка 90% случаев. Выжившие на всю жизнь становятся инвалидами с большими проблемами с почками, зрением и слухом. Безвозвратно утрачивается большинство возможностей мозга, − рассказал главный внештатный токсиколог Челябинской области Виталий Казарцев.

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