Гранд-песочница и кресла в кустах: в Металлургическом районе Челябинска откроют мультиформатный сквер

Иллюстрация: администрация Челябинска
В Металлургическом районе Челябинска решили благоустроить новый сквер. В создание зоны отдыха на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской вложат 27,7 млн рублей.
Как уточнили в мэрии Челябинска, районная администрация уже заключила контракт с подрядчиком, но зимой погода работе не благоприятствует. Обустраивать территорию начнут в апреле 2023 года.
Иллюстрация: администрация Челябинска
Сквер разобьют на несколько зон. В центре установят перголу с качелями и оставят небольшую площадку для общественных мероприятий.
По соседству расположатся детская площадка и гранд-песочница с игровыми элементами (в визуализации проекта посреди песочницы установлена конструкция из столбиков с перекладинами).
Иллюстрация: администрация Челябинска
В сквере обустроят площадку с тренажерами и батутами, а также зеленую поляну для тихого отдыха.
Вдоль тропинок планируют посадить новые деревья и установить фонари. Скамейки и уличные кресла разместят как в карманах вдоль дорожек, так и в укромных уголках под сенью деревьев и кустов.
Иллюстрация: администрация Челябинска
— Для жителей близлежащих домов организуют дополнительные парковочные места, — пообещали в администрации Челябинска.
В 2023 году в Челябинске собираются также построить пешеходную зону на проспекте Победы.
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