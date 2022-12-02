Гранд-песочница и кресла в кустах: в Металлургическом районе Челябинска откроют мультиформатный сквер

Иллюстрация: администрация Челябинска

В Металлургическом районе Челябинска решили благоустроить новый сквер. В создание зоны отдыха на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской вложат 27,7 млн рублей.

Как уточнили в мэрии Челябинска, районная администрация уже заключила контракт с подрядчиком, но зимой погода работе не благоприятствует. Обустраивать территорию начнут в апреле 2023 года.

Иллюстрация: администрация Челябинска

Сквер разобьют на несколько зон. В центре установят перголу с качелями и оставят небольшую площадку для общественных мероприятий.

По соседству расположатся детская площадка и гранд-песочница с игровыми элементами (в визуализации проекта посреди песочницы установлена конструкция из столбиков с перекладинами).

Иллюстрация: администрация Челябинска

В сквере обустроят площадку с тренажерами и батутами, а также зеленую поляну для тихого отдыха.

Вдоль тропинок планируют посадить новые деревья и установить фонари. Скамейки и уличные кресла разместят как в карманах вдоль дорожек, так и в укромных уголках под сенью деревьев и кустов.

Иллюстрация: администрация Челябинска

— Для жителей близлежащих домов организуют дополнительные парковочные места, — пообещали в администрации Челябинска.

В 2023 году в Челябинске собираются также построить пешеходную зону на проспекте Победы.

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