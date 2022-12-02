В Челябинской области перестал снижаться уровень безработицы

Безработными в Челябинской области официально признаны 14 тыс. человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень безработицы в Челябинской области по итогам ноября составил 0,8%. Это на 0,3% меньше, чем в том же периоде прошлого года. Такие данные опубликовала региональная контрольно-счетная палата.

С апреля уровень безработицы в регионе снижался, но в последние два месяца остается без изменений. Как и в октябре, в конце ноября на учете в службе занятости стояли 14 тыс. южноуральцев.

Количество открытых в регионе вакансий не меняется уже три месяца: работодатели ждут 41 тыс. сотрудников.

Напомним, жительница Челябинска в поиске работы стала жертвой мошенников. Женщину заставили взять в кредит 780 тыс. рублей и все деньги отдать аферистам.

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