Tele2 для жителей Челябинска проведет прямую трансляцию видеомэппинга с Дворцовой площади Санкт-Петербурга

Фото: Tele2

Мобильный оператор Tele2 предлагает жителям и гостям столицы Южного Урала посмотреть в прямом эфире финал конкурса современного медиаискусства «Страна света». Заключительный этап пройдет 3 и 4 декабря на Дворцовой площади, где будут транслироваться видеомэппинги – 3D-проекции на фасадах зданий, посвященные родным регионам финалистов конкурса, в том числе и Челябинску.

Оператор поддерживает интерес аудитории к искусству, помогая получить максимум впечатлений от участия в самых масштабных событиях культурной жизни страны. В этом году Tele2 выступила телекоммуникационным партнером общероссийского конкурса современного медиаискусства «Страна света», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте приняли участие художники-видеографы, аниматоры, видеографики и специалисты AR- и VR-технологий. На конкурс было подано 78 заявок со всех уголков России. Финалистами проекта стали участники из Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Москвы, Кирова, Омска, Тулы, Балакова, а также представители Сахалина и Таймыра.

Проект о Челябинске, который представляет Ангелина Смирнова, ограничен лишь тематикой – малая Родина или «места силы». «Я родилась в небольшом поселке в Тверской области, и для меня Челябинск стал первым мощным впечатлением Большого Промышленного Города. Для кого-то это лучшее место на Урале, а кому-то совсем не нравятся индустриальные центры в горах – но мне этот город сразу показался особенным, пронизанным самобытной культурой. Если подъезжать к нему издалека, линия горизонта почти сплошь "выстраивается" множеством труб и силуэтами заводов и фабрик. Промышленное развитие Челябинска можно и считать его отличительной чертой: город расцветает все больше и больше с каждым днем. Лично меня этот город научил тому, о чем я раньше не задумывалась: каждый день, просто выполняя свою работу, именно этим "маленьким" вкладом мы участвуем в общем прогрессе. Мы — это каждый человек в огромной стране», - делится Ангелина Смирнова о своих источниках вдохновения.

Чтобы болельщики могли поддержать финалистку из Челябинска, Tele2 организует фан-зону в салоне связи Tele2. 3 декабря в Челябинске Tele2 проведет онлайн-трансляцию на скорости мобильного интернета в салоне связи по адресу ул. Сони Кривой, 32 в 20:00. Зрители смогут увидеть финал «Страны света», который пройдет на Дворцовой площади. 4 декабря оператор покажет в своем салоне заключительную часть конкурса с 20:00.

Кроме того, подключиться к прямой трансляции финала конкурса «Страна света» можно с компьютера или мобильного устройства, не выходя из дома. Чтобы посмотреть заключительную часть проекта и оценить красочное шоу, нужно перейти по ссылке. Поддержать любимого конкурсанта можно уже сейчас на сайте.

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