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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:11

Мы делаем то, во что верим! Конец ноября и начало декабря выдались для «Соцгорода» насыщенными

Лидер общественного движения Андрей Барышев вот уже четверть века занимается благотворительностью и помогает людям
Источник:kp.ru
Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

По случаю Дня матери в Центральном клубе состоялась встреча детей погибших защитников Отечества. Это мероприятие, ставшее доброй традицией, объединило женщин-тружениц, которые собрались за гостеприимным чайным столом, чтобы пообщаться, поделиться наболевшим, рассказать подвижнические истории своих предков. Не обошлось без культурной программы: были и стихи, и баян, и душевные песни.

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

Более подробную информацию о работе «Соцгорода» читайте на странице во «ВКонтакте» или его официальном сайте socgorod74.ru.