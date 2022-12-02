Мы делаем то, во что верим! Конец ноября и начало декабря выдались для «Соцгорода» насыщенными

Фото: Соцгород

По случаю Дня матери в Центральном клубе состоялась встреча детей погибших защитников Отечества. Это мероприятие, ставшее доброй традицией, объединило женщин-тружениц, которые собрались за гостеприимным чайным столом, чтобы пообщаться, поделиться наболевшим, рассказать подвижнические истории своих предков. Не обошлось без культурной программы: были и стихи, и баян, и душевные песни.

Фото: Соцгород

Фото: Соцгород

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